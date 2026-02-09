تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS الجديد على نايل وعرب سات 2026

تردد قناة أون تايم سبورت، التي تُعد واحدة من القنوات المخصصة في تقديم المباريات الحصرية والتي يتم عرضها للمرة الأولى على التلفاز، كما تتميز القناة بانها من القنوات المخصصة في تقديم كأس العرب، والتي تقدم مباريات الدوري روشن وإيَضًا مباريات المنتخب المختلفة لعام 2025 وعام 2026، ويمكنكم الحصول على اهم خطوات تنزيل القناة.

تردد قناة اون تايم سبورت

أستمتع الأن بالحصول على تردد قناة اون تايم سبورت، والتي تعتبر واحدة من أهم وأفضل الخطوات التي تقدم المباريات على مدار 24 ساعة بدون إنقطاع أو توقف على الاطلاق، ويتميز التردد في الآتي وهو:

تردد قناة أون تايم سبورت

أحصل الأن على تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات، وأستمتع بالعديد من المباريات المختلفة والحصرية التي يمكنكم مشاهدتها على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع على الأطلاق، كما يمكنكم الحصو على أهم هذه البيانات من خلال الآتي:

تردد القناة هو 10853.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

القمر الصناعي سوف يكون نايل سات.

تردد القناة: 10998.

القمر الصناعي عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تنزيل القناة على التلفاز

يمكن الان وحصريًا الحصول على أهم خطوات تنزيل القناة على التلفاز بدون الحاجة إلى المختصين على الأطلاق وقد تشمل هذه الخطوات في الآتي ومنها: