تردد القنوات
تثبيت تردد قناة وناسة الجديد على نايل عرب سات 2026 .. نزلها حالًا وغني مع لولو
يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن قنوات آمنة ومسلية للأطفال تجمع بين المتعة والتعلم في وقت واحد، وتأتي قناة وناسة للأطفال في مقدمة هذه القنوات بفضل محتواها المرح وفقراتها المحببة للأطفال التي تقدمها بأسلوب سهل وبسيط يسهل على الطفل فهمه والتعامل معه، لذلك إليكم تردد قناة وناسة الجديد على مجموعة الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة الجديد
إليكم تردد قناة وناسة الجديد على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما يلي:
قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 11470.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 11270.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الرسيفر
يمكنك ضبط تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولًا التوجه إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.
- من القائمة الرئيسية اختر خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي”.
- النقر على زر “إضافة قناة جديدة”.
- تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه على جهاز الاستقبال سواء كان “نايل سات أو عرب سات”.
- إدخال بيانات القناة المطلوبة وهي: تردد القناة واستقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- اضغط على خانة “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على أيقونة “حفظ” ويتم تثبيت القناة على جهاز الرسيفر ضمن القنوات الموجودة.