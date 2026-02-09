تثبيت تردد قناة وناسة الجديد على نايل عرب سات 2026 .. نزلها حالًا وغني مع لولو

يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن قنوات آمنة ومسلية للأطفال تجمع بين المتعة والتعلم في وقت واحد، وتأتي قناة وناسة للأطفال في مقدمة هذه القنوات بفضل محتواها المرح وفقراتها المحببة للأطفال التي تقدمها بأسلوب سهل وبسيط يسهل على الطفل فهمه والتعامل معه، لذلك إليكم تردد قناة وناسة الجديد على مجموعة الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد

إليكم تردد قناة وناسة الجديد على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما يلي:

قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الرسيفر

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: