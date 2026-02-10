تردد قناة طيور الجنة المُحدَّث 2026: دليل شامل للاستقبال المثالي على جميع الأقمار الصناعية

قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية متخصصة في تقديم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال الصغار، وتتميز بتقديم برامجها المبهجة والأغاني الهادفة التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم. تحظى القناة بشعبية كبيرة بين الأسر العربية لما تقدمه من محتوى آمن ومناسب لجميع الأعمار، وتسعى باستمرار لتطوير برامجها لتلبية احتياجات الأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي. مع بداية عام 2026، شهدت القناة بعض التحديثات في تردداتها لضمان أفضل جودة استقبال للمشاهدين.

نبذة عن قناة طيور الجنة

تأسست قناة طيور الجنة في عام 2005، وسرعان ما اكتسبت شهرة واسعة بفضل تركيزها على تقديم محتوى تعليمي وترفيهي عالي الجودة للأطفال. تعتمد القناة على فريق من الفنانين والمبدعين الذين يعملون على إنتاج برامج وأغاني تهدف إلى تعليم الأطفال قيمًا إيجابية مثل الصداقة والتعاون والاحترام. كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي تشجع الأطفال على المشاركة والتعبير عن أنفسهم. في عام 2026، تواصل القناة التزامها بتقديم محتوى آمن ومفيد للأطفال، وتعمل على توسيع نطاق برامجها لتشمل مواضيع جديدة ومبتكرة.

تردد قناة طيور الجنة 2026 على النايل سات وجميع الأقمار

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11070 27500 عمودي V 3/4 Arabsat 12380 27500 عمودي V 3/4 Eutelsat 7 West A 11524 30000 عمودي V 2/3

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة

لضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: أولاً، تأكد من أن جهاز الاستقبال متصل بالإنترنت أو القمر الصناعي المناسب. ثم، ادخل إلى قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز الاستقبال، وابحث عن خيار إضافة قناة جديدة. اختر خيار الإدخال اليدوي للتردد، ثم أدخل التردد المناسب للقناة (المذكور في الجدول أعلاه). بعد ذلك، قم بتعيين معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ وفقًا للمواصفات المذكورة. أخيرًا، احفظ الإعدادات وابحث عن القناة في قائمة القنوات المتاحة. في حال عدم ظهور القناة، تأكد من تحديث قاعدة بيانات القنوات على جهاز الاستقبال.

أبرز برامج القناة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، بما في ذلك برنامج “طيور في الجنة” الذي يهدف إلى تعليم الأطفال قيمًا إيجابية من خلال قصص وأغاني ممتعة. كما تقدم القناة برنامج “أغاني الأطفال” الذي يضم مجموعة من الأغاني التعليمية والترفيهية التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والألوان. بالإضافة إلى ذلك، تعرض القناة برنامج “رسومات الأطفال” الذي يشجع الأطفال على الإبداع والتعبير عن أنفسهم من خلال الرسم والتلوين. في عام 2026، تواصل القناة تطوير برامجها لتلبية احتياجات الأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي.