“نزلها حالاً بإشارة قوية” تردد قناة Bein Sports بين سبورت الرياضية الجديد على النايل سات

تمتلك بين سبورت شعبية واسعة جدا بين كل محبي الرياضة وكرة القدم، وذلك لأنها تنقل مباريات ضخمة ومميزة مثل مباريات يورو لعام 2024 على الهواء مباشرة بالإضافة لمباريات دوري أبطال أفريقيا وأبطال آسيا، ولهذا أصبح لها قاعدة جماهرية كبيرة بين الناس وكثر معدل البحث عن تردد قناة بين سبورت الرياضية، لذلك سنوفر لكم في هذا المقال كل ما يخص معلومات استقبال بين سبورت والخطوات التي يجب اتباعها لحفظها على تلفازكم الخاص.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

نظرا لما تقدمه قناة بين سبورت من محتوى تفاعلي مميز وجدير بالاهتمام فقد أصبح لها جمهور واسع جدا ويمكنك أن تشاهد كل المباريات الضخمة والمهمة لمحبي كرة القدم بعد استقبالك لهذه القناة عبر التفاصيل التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: آلي.

بالنسبة لقناة بين سبورت المفتوحة يمكن استقبالها وفق التفاصيل التالية:

التردد (ميجا هرتز) :11013 – 11054 – 12604.

معدّل استقطاب الموجة: أفقي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3.

إشارة ارسال البث: DVB-S2.

طريقة استقبال بين سبورت

يمكن الاستمتاع بكل المحتوى المميز الذي يتم عرضه على بين سبورت بعد استقبالها على التلفاز الخاص بك، وذلك بعد اتباع خطوات بسيطة جدا نذكرها فيما يلي: