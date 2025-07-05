“الحق ضيف الأولاد” .. إضافة المواليد إلى بطاقة التموين عبر موقع مصر الرقمية بالخطوات أون لاين

اضافه المواليد الى بطاقة التموين الان يتم التساؤل والبحث بشكل مستمر ودائم من جانب العديد من الأشخاص حول كيفيه اضافه المواليد الى بطاقة التموين، فمن الجدير بالذكر انه من الممكن أن يتم اضافه المواليد بكل سهولة ويسر الكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، وفي مقالنا هذا سوف نرفق لكم التفاصيل.

إضافة المواليد إلى بطاقة التموين

في الحقيقة انه من الممكن الآن أن يتم اضافه المواليد الى بطاقة التموين بكل سهولة ويسر وذلك من خلال منصة مصر الرقمية فقط عليك ان تتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى موقع منصة مصر الرقمية من هنا

الخطوة الثانية تسجيل الدخول للمنصة

الخطوة الثالثة كتابة كل البيانات اللازمة المرادة بصورة صحيحه

الخطوة الرابعة التأكد من ان جميع البيانات المدخلة صحيحة

الخطوة الأخيرة الضغط على ايقونة ضم ومن ثم عليك متابعة حالة الطلب الخاص بك، وذلك من خلال المنصة أيضًا بالدخول على أيقونة الإشعارات من وقت لآخر ومن ثم متابعة حالة طلبك إلى أن يتم اكتماله ويتم بالفعل الإضافة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

هناك مجموعة من الفئات المستحقة لاضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من ضمنها ما يلي: