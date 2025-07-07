“الآن استقبلها وتابع الهندي” .. تردد قناة زي ألوان الجديد لمشاهدة ممتعة من المسلسلات الهندية 24 ساعة

قناة زي ألوان من ضمن سلسلة القنوات المهمة التي يقوم المواطنين بالبحث عنها بشكل دائم ومستمر، وهذا لما تتضمنه من أجمل المسلسلات الهندية التي تقوم ببثها طوال اليوم، كما أنها واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وقد انطلقت في 10 يوليو 2012، وتقدم القناة كثير من المسلسلات الهندية التي لا تحصى من ضمنها مسلسل ملكة جانسي، وفيما يلي سوف نرفق كلم أحدث تردد لتلك القناة.

تردد قناة زي ألوان

تم إطلاق قناة زي ألوان في عام 2012 كقناة جديدة لمسلسلات زي الشهيرة في العالم العربي وكانت ثاني قناة تقدم محتوى مدبلج باللغة العربية بعد قناة زي أفلام، ولكنها أول قناة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الهندية، ومن الجدير بالذكر أنه يرتفع البحث من جانب المواطنين حول هذا التردد الجديد الخاص بها، فيتساءلون عن تردد قناة زي ألوان الجديد، وهو يكون كما يلي على النايل والعرب سات:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة زي ألوان على القمر الصناعي عرب سات

لمشاهدة أحدث المسلسلات الهندية، قم بتحميل قناة زي ألوان على القمر الصناعي عرب سات على الترددات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11862.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة HD.

كيفية تحميل Zee Alwan

لاستقبال قناة زي ألوان على تلفازك، اتبع الخطوات التالية: