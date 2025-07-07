“اضبط الآن” .. تردد قناة مهرجان العلمين الجديد 2025

الجميع في مصر يتحدث عن تردد قناة مهرجان العلمين الجديد الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وستقوم القناة بعرض فعاليات مهرجان العلمين الثاني 2024 لحظة بلحظة، وقد أعلنت الشركة عن إطلاق قناة “U LIVE” والتي من المفترض أن تكون المسؤولة الأولى عن عرض جميع فعاليات المهرجان، وفيما يلي سوف نرفق لكم أحدث تردد للقناة.

تردد قناة مهرجان العلمين

فيما يتعلق بتردد قناة مهرجان العلمين 2025 ، فقد تم الإعلان عن تردد قناة مهرجان العلمين 2024 الجديد، وفيما يلي أحدث تردد لتلك القناة:

تردد القناة الجديد: 11785.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معامل التشفير: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

جودة الصورة: HD.

كيفية تنزيل تردد قناة مهرجان العلمين 2025

من الممكن أن تقوم بضبط تردد قناة مهرجان العلمين بكل سهولة ويسر وتستمتع بكل ما يتم عرضه على شاشتها، وذلك بأعلى جودة وكفاءة بشكل مجاني تمامًا، وذلك من دون سداد اشتراك شهري، فالقناة مجانية ولا تتطلب دفع أية رسوم، وكما قلنا إنه يمكنك تنزيل القناة من خلال السير على الخطوات التالية: