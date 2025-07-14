“اضبط واستقبل” .. تردد قناة zdf الرياضية 2024 الجديد بدون تشفير على أسترا وهوت بيرد

يرتفع البحث عن تردد قناة zdf الرياضية 2024، فتلك القناة تكون واحدة من القنوات القليلة التي يمكنها بث جميع مباريات المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا التي يتنافس فيها المنتخب الألماني، وقد بدأت البطولة بفوز ألمانيا على اسكتلندا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، ثم الخروج المبكر أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي، وفيما يلي سوف نرفق لكم أحدث تردد للقناة.

تردد قناة zdf الرياضية 2024

يتم البحث كثيرًا من جانب العديد من الأشخاص عن تردد قناة zdf الرياضية 2024 الجديد، والذي يكون كما يلي:

تردد قناة zdf الرياضية 2024 على القمر الصناعي أسترا

التردد: 11362.

معدل الاستقطاب: H.

معدل التشفير: 22000.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد القمر الصناعي هوت بيرد 2024 قناة zdf الرياضية 2024

التردد: 11054.

معامل الاستقطاب: H.

معدل التشفير: 22000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

كيفية تحميل ترددات قناة zdf الرياضية 2024

يمكنك ضبط تردد القناة بسهولة بالسير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: انقر على زر الإعدادات.

الخطوة الثانية: انقر فوق إضافة قناة جديدة.

الخطوة الثالثة: انقر فوق زر التثبيت اليدوي.

الخطوة الرابعة: ثم حدد القمر الصناعي وسجل التردد.

الخطوة الخامسة: انقر على زر بحث.

نبذة عن قناة zdf الرياضية

توفر قناة ZDF تغطية شاملة للأحداث العالمية والوطنية، مما يتيح للمشاهدين الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية التي تلبي اهتمامات جميع الفئات العمرية، كمصدر موثوق للأخبار، هذا بالإضافة إلى أنها تقدم تغطية دقيقة وموضوعية للأحداث الجارية في ألمانيا، وتتميز برامج ومحتوى القناة سواء كانت برامج إخبارية أو رياضية، بجودة إنتاج عالية.