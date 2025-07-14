“استقبلها خلي العيال تطير من الفرحة” .. تردد قناة بطوط الجديد لمشاهدة البرامج الكرتونية 24 ساعة

قناة بطوط هي واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مخصص للأطفال، وتعد هذه القناة مصدرًا مهمًا لعروض الأطفال الممتعة والمفيدة التي تستهدف تطوير مهارات الأطفال وتوسيع مداركهم، ويتم البحث من جانب الكثير من المواطنين لضبط ترددها الجديد، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفر لكم التفاصيل.

تردد قناة بطوط

قناة بطوط من أجمل القنوات التي تعرض محتوى خاص بالأطفال الصغار، وتجدر الإشارة بأنه لضبط تردد قناة بطوط 2025 على النايل سات، يحتاج المشاهدون إلى تحديث أجهزة استقبالهم إلى التردد الجديد الذي تم إعلانه للعام 2025، ويأتي هذا التحديث في إطار سعي القناة لتحسين جودة البث والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتجدر الإشارة بأن التحديثات الجديدة لتردد تلك القناة تأتي لتعزيز تجربة المشاهدة للأسر وأطفالهم، وتعتبر هذه التحديثات ضرورية لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال البث التلفزيوني، كما أن التغيير في التردد يأتي كضرورة لتجاوز أية مشكلات فنية قد تؤثر على جودة الصورة أو الصوت، وقد جاء تردد القناة كما يلي:

التردد: 12562

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27400

معدل الاستقطاب: أفقي

كيفية ضبط تردد قناة بطوط

يمكنك الآن بسهولة ضبط تردد القناة باتباع الخطوات التالية: