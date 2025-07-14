“ضبط واستقبال” .. تردد قناة زي ألوان الجديد لمتابعة أجمل المسلسلات الهندية 2025 على النايل سات

تعتبر قناة زي ألوان من أهم القنوات التي تبث العديد من الأعمال الدرامية الهندية المدبلجة إلى اللغة العربية، وقد اكتسبت قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، مما أدى إلى إقبال الكثير من المواطنين على التردد على قناة زي ألوان، ويبحث متابعي القناة ع نتردد قناة زي ألوان الجديد، لذا سوف نوفره لكم فيما يلي في هذا المقال.

تردد قناة زي ألوان الجديد

العديد من المواطنين يقومون بالبحث عن تردد قناة زي ألوان الجديد ليقوموا بضبطه على جهاز الرسيفر الخاص بهم، وذلك بعد أن قامت إدارة القناة بالإعلان عن تحديث التردد الخاص بها، وقد جاء تردد القناة الجديد كما يلي:

تردد قناة زي ألوان الجديد تردد قناة زي ألوان 2025 في النايل سات

التردد 11277

الاستقطاب: أفقي

معدل التشفير 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد 2024 لقناة زي ألوان الجديدة 2025 في عرب سات

التردد 11862

الاستقطاب عمودي

معدل التشفير 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

خطوات ضبط تردد قناة Zee Alwan 2025

يمكنك الآن ضبط تردد القناة باتباع الخطوات التالية:

أولاً، انتقل إلى قائمة القنوات.

في الخطوة الثانية حدد خيار البحث التلقائي أو التثبيت اليدوي.

أدخل تردد القناة ومعدل الترميز وعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على “ابدأ” أو “موافق”، وعند اكتمال البحث، تظهر القناة في قائمة القنوات.

مسلسلات قناة زي ألوان 2025

هناك العديد من المسلسلات الهندية والتركية التي يتم عرضها على شاشة هذه القناة من ضمنها ما يلي: