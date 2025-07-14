“الآن اضبط” .. تردد قناة بين سبورت الجديد لمتابعة البطولات الهامة بجودة كبيرة ودقة صوت نقية على النايل سات

تعد قناة بين سبورت من أبرز القنوات الرياضية التي تبث عبر النايل سات، لما تقدمه من تغطية شاملة لأهم الأحداث الرياضية حول العالم. ومع حلول عام 2025، فإن العثور على التردد الصحيح لاستقبال القناة يعتبر أولوية للمشاهدين الراغبين في التمتع بمشاهدة محتواها، وفي مقالنا هذا سوف نوفر لكم أحدث تردد لتلك القناة الرياضية المميزة التي تمكنت من حصد شعبية ضخمة بالوطن العربي.

تردد قناة بين سبورت

تقدم قناة بين سبورت باقة متنوعة من المزايا لمشاهديها تتضمن تغطية حصرية للبطولات الرياضية الكبرى، بالإضافة إلى تحليلات معمقة للمباريات وبرامج تحليلية يديرها مجموعة من أمهر الخبراء في المجال الرياضي، وللحصول على تردد قناة بين سبورت وتثبيته على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة عبر جهاز الاستقبال أو إدخال التردد يدويًا، فقد جاء تردد القناة الجديد كما يلي:

التردد: 12379

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي

نبذة عن قناة بين سبورت

تتمتع قناة بين سبورت بسمعة طيبة في تقديمها لأحدث وأهم الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، بما في ذلك البطولات الكبرى مثل كأس العالم والدوريات الأوروبية الممتازة والبطولات العربية، إلى جانب البرامج التحليلية المتخصصة، ومن الجدير بالذكر أنه عند ضبط التردد الخاص بالقناة لا بد من أن يتم التأكد من أن جهاز الاستقبال متوافق مع الإشارة الرقمية للقناة، وكذلك إعادة ضبط جهاز الاستقبال واختيار البحث الأوتوماتيكي للترددات لاستقبال القناة بشكل صحيح، والتأكد من صحة التردد المستخدم ومعدل الترميز والاستقطاب.