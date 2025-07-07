“اعرف نتيجتك الآن” .. نتائج البكالوريا 2025 حسب الاسم والرقم الامتحاني بالخطوات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج البكالوريا 2025 حسب الاسم، والتي تعد من أهم النتائج التي يتم البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد أن انتهى الطلاب من جميع الامتحانات الخاصة بتلك المرحلة خلال الأيام القليلة الماضية، والآن سنرفق لكم كيفية الاستعلام عن تلك النتائج.

نتيجة البكالوريا 2025 حسب الاسم

للاستعلام عن نتائج البكالوريا 2025 حسب الاسم، يجب أولاً زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا عن موعد نشر النتائج، والتي سوف تكون خلال الساعات القليلة القادمة، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية من هنا.

بعد ذلك النقر على زر “نتائج البكالوريا”.

يجب بعد ذلك إدخال اسم ولاية الإقامة.

بعدها يلزم عليك إدخال جميع التفاصيل، منها الاسم ورقم الاكتتاب.

سترى أيقونة الاستعلام وعليك النقر عليها وأخيراً، سيتم عرض نتائجك.

موعد ظهور نتائج بكالوريا 2025

يمكنك الوصول بسهولة إلى نتائجك في بكالوريا 2025 على الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فقط سجل الدخول وأدخل اسمك ورقم التسجيل للاطلاع على نتائجك بسهولة ويسر، ومن الجدير بالذكر أن تلك النتائج لم تظهر إلى هذا الوقت الحالي، وقد نوهت الوزارة حول ذلك وقالت إنها ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة، ولا بد من أن يتحلى الطلاب بالصبر إلى أن تظهر لهم، وتعلن وزارة التربية والتعليم الجزائرية عنها بصورة رسمية.