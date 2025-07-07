“سجل الآن” .. التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز بالخطوات وأبرز الشروط المطلوبة للتقديم 2025
يقوم الكثير من الأشخاص الان بالبحث للتعرف على طريقه التسجيل في جامعه الملك عبد العزيز اذ ان اداره الجامعة أعلنت عن بدء التسجيل بها في هذا الوقت الحالي، ويريد الطلاب أن يقوموا بالتسجيل ويمكن لهم ذلك باتباع خطوات بسيطة بشكل الكتروني وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل
التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز
من الممكن الان ان يتم التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز بشكل الكتروني باتباع الخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى الانتقال الى الصفحة الرسمية الخاصة ببوابه القبول من هنا
- الخطوة الثانية تسجيل الدخول
- الخطوة الثالثة النقر على زر بوابه النفاذ الموحد
- الخطوة الرابعة ادخال جميع البيانات اللازمة
- الخطوة الخامسة الضغط على زر تسجيل الدخول
- الخطوة السادسة ارفاق كل المستندات اللازمة المرادة منك
- الخطوه السابعه قبول الشروط والاحكام الخطوه الاخيره الضغط على زر ارسال الطلب
شروط القبول في جامعه الملك عبد العزيز
هناك مجموعه من الشروط الضرورية الخاصة بالقبول بجامعه الملك عبد العزيز وهي كما يلي:
- ان يكون المتقدم حصل على مرحله الثانويه او الشهادات التي تعادلها
- كذلك انه ينبغي ان يكون المعدل الذي نال عليه الطالب بالسنوات العامه 60% كحد ادنى
- كما انه ينبغي ان يوجد اماكن متاحه ومتوفره بالبرنامج وهذا على حسب ما قرره مجلس الجامعه
- ينبغي دفع مصاريف الدراسيه بالوقت المحدد لها
- ارفاق المستند الذي يتضمن قبول الجهه التي يقوم الطالب بالعمل بها
- ان كان متقدم يقوم بالعمل بواحده من القطاعات العسكريه.