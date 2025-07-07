“الحق سجل الآن” .. التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل 2025 عمان بالخطوات والشروط اللازمة للحصول عليها

كثير من الأشخاص الآن يتساءلون عن كيفية التسجيل في منفعة الايتام والارامل 2025 عمان إذ أن سلطنة عمان تقوم بمواصلة الخدمات الخاصة بها عن طريق تقديم الدعم للعديد من الفئات المستحقة فهي تقوم بإتاحة خدمة التسجيل بمنفعه الأيتام لسنة 2024 عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها المتوفر من جانبها، وهناك العديد من الفئات التي تكون مستحقه للدعم وفيما يلي سنوفر لكم كيفية التسجيل للحصول على هذا الدعم وشروط الاستحقاق.

التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل 2025 عمان

أعلن صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان العملية التي تخص التسجيل في منفعة الايتام والارامل 2025 عمان وهي تكون كما يلي:

الذهاب الى الموقع الرسمي المتعلق بصندوق الحماية الاجتماعية من خلال النقر على هذا الرابط

تسجيل الدخول من خلال المنافع الاجتماعية

انتقاء منفعة الايتام والارامل

الموافقة على الشروط والأحكام بل النموذج الخاص بالطلب المتعلق به

كتابه الرقم الخاص بالحساب البنكي بشكل صحيح

النقر على زر انهاء ومن ثم إرسال الطلب.

شروط استحقاق منفعة الايتام والارامل 2024

هناك مجموعة من الشروط الضرورية واللازمة التي ينبغي أن تكون متوفرة في المواطن الذي يريد أن يحصل على منفعة الايتام والارامل 2024 من ضمنها كل ما يلي: