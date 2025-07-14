“لينك مفعل” .. رابط نتائج الطلاب بدون رقم تسلسل الكويت 2025 وكيفية تقديم التظلمات للصف العاشر
يوجد العديد من الطلبة والطالبات يتساءلون عن رابط نتائج الطلاب بدون رقم تسلسل الكويت ومن الجدير بالذكر ان وزاره التربيه والتعليم الكويتية قد نوات عن النتائج وقالت انه من الممكن ان يتم الحصول عليها بصوره الكترونيه من خلال الموقع المتعلق بها الرسمي بغير الحاجه الى ان يتم الذهاب لمقر المدرسة وبدون الحاجه لرقم تسلسل من الممكن ان يتم تقديم تظلمات من خلال موقع الالكتروني الخاص بها بالسير على خطوات بسيطة للغاية، وفيما يلس نرفق لكم التفاصيل
رابط نتائج الطلاب بدون رقم تسلسل الكويت
الان من الممكن ان يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب بدون رقم تسلسل الكويت للصف العاشر بسهوله باتباع الخطوات الاتية:
- الخطوة الأولى التوجه لموقع الوزارة الرسمي من هنا
- الخطوة الثانية انتقاء زر خدمات الطلاب
- الخطوة الثالثة ادخال البيانات اللازمة الخاصة بالطالب
- الخطوة الرابعة انتقاء الصف العاشر
- الخطوة السادسة ادخال الرقم المدني
- الخطوة السابعه الضغط على زر استعلم
كيفيه تقديم التظلمات للصف العاشر بوزارة التربية والتعليم الكويتية
من الممكن ان تقوم بتقديم طلب تظلم للصف العاشر بوزارة التربية والتعليم الكويتية باتباع الخطوات الاتية:
- الذهاب للموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في الكويت من خلال النقر على هذا الرابط
- الخطوة الثانية انتقاء زر “تقديم تظلمات”
- الخطوة الثالثة انتقاء العام
- الخطوة الرابعة انتقاء الصف الدراسي وهو الصف العاشر
- الخطوة الخامسة انتقاء المادة المراد تقديم تظلم بها
- الخطوة السادسة ادخال سبب الاعتراض
- الخطوة السابعة ادخال رقم الجوال
- الخطوة الثامنة التأكد من أن المعلومات المدخلة صحيحة
- الخطوة الأخيرة النقر على زر إرسال الطلب