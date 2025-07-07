“هنــــا” خطوات التسجيل في الحج 2026 العراق عبر الرابط الرسمي للهيئة العليا

توفر الهيئة العليا للحج في العراق استمارة تسجيل الحج 2026 والتي يمكن من خلالها أداء مناسك الحج، حيث أعلنت الهيئة العليا عن توافر استمارة حجز الحج عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، كما وضحت الخطوات اللازمة للتسجيل بها، وفيما يلي سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة لموضوعنا.

خطوات التسجيل في الحج 2026 العراق

سنرصد لكم في مقالنا كيفية التسجيل للحج 2026 العراق، حتى يتمكن جميع الأفراد الراغبين للحج وأداء المناسك التسجيل به، وكانت خطوات الحجز للحج في العراق وتتمثل فيما يلي:

الخطوة الأولى هي الدخول على الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة في العراق.

الخطوة الثانية هي اختيار الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة هي النقر على “التسجيل في الحج 2025”.

الخطوة الرابعة: اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها.

الخطوة الخامسة: املأ النموذج الإلكتروني بدقة وتأكد من صحة المعلومات المدخلة.

الخطوة السادسة: اضغط على أيقونة طباعة النموذج بصيغة PDF واحتفظ بنسخة منه.

الخطوة السابعة والأخيرة هي إكمال عملية تقديم الطلب بالنقر على زر إرسال.

شروط التقديم للحج في العراق

تعرض هذه المقالة شروط التقديم للحج في العراق عام 2025، وأهمها ما يلي: