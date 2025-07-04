TOYOUR BABY TV .. تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل وعرب سات 2025

حماس الأطفال ليس له نهاية، وخاصةً عن سماع الأغاني والأناشيد المبدعة في إطار إسعاد أبنائنا، ولفعل هذا عليك تحميل تردد قناة طيور الجنة على جهازك، فهو تعد من أشهر القنوات التي تم إطلاقها منذ فترة، ولكن حازت في هذه الفترة على شعبية وجمهور ليس له عدد فهو من كافة أنحاء العالم وخاصةً الدول العربية، ولمعرفة المزيد تابعوا السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة

لمعرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد بعد أن تم تحديثه لظهور بجودة أعلى من ذي قبل، لكي يستمتع الاطفال بمشاهدة برامجها واناشيدها الرائعة، ولمعرفة التردد تابع الآتي:

أولاً: استقبل قناة طيور الجنة على جهازك عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد التابع للقناة يتمثل في: 11274.

وسيحصل معدل الترميز على: 27500.

سيكون معامل التصحيح في النسبة الآتية:¾.

المؤشر هو: أفقي (H)

ثانياً: يمكنك استقبال تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات في الآتي:

التردد الخاص بقناة طيور الجنه يتمثل في:11310.

بالنسبة معدل الترميز الخاص لها هو: 27500.

على عكس معامل تصويب الأخطاء سيكون في: ¾.

الاتجاه هو: أفقي (V)

خطوات إعداد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2025

لكي تتمكن من تحميل قناة بيبي على جهازك يجب عليك أن تقوم بمتابع مجموعه بسيطه من الخطوات التي لن تأخذ منك عدد ساعات طويلة، وهي كالتالي: