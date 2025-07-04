ثبتها حالًا “تردد قناة SSC المفتوحة على بدر سات 2024 المفتوحة والمجانية”

الآن يمكنك التعرف على تردد قناة SSC المفتوحة على بدر سات 2025 والتي لها إطلالة شاسعة في الوطن السعودي والعربي، وذلك لأنها تنقل أفضل وأهم المباريات بشكل حصرى لجميع محبي الكرة كل ذلك بجودة تسجيل رائعة، مع تحليل كامل للمباريات ولا تكتفي بذلك فحسب فهي تعطي لك باقة رائعة من البرامج الاخرى، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

تردد قناة SSC المفتوحة على بدر سات 2025

في نطاق البحث عن القنوات الخاصة بالكرة ظهرت لنا قناة رائعة للغاية مع العلم أنها تتمتع بشعبية كبيرة للغاية وهي قناة SSC فهي من القنوات المفتوحه والتي تحرص كل الحرص على تقديم كل ماعندها بأفضل وادق جودة، ولمعرفة التردد الخاص بها عبر بدر سات أو سات تابع الآتي:

استقبل قنا SSC على الرسيفر الخاص بك التابع القمر الصناعي بدر سات

يكون التردد الخاص بالقناة: 12418

أنا عن نقطة الاستقطاب الخاص بها: أفقي

على عكس معدل الترميز الذي يصل الى: 27500

بينما معامل تصحيح الخطأ: ⅚

أما بالنسبة لاستقبال القناة على القمر الصناعي سات في الآتي