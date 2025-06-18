خطوات تثبيت تردد قناة بين سبورت الرياضية على نايل وعرب سات 2025 “هنــــا”

بعد أن صدرت محركات البحث العديد من التساؤلات حول تردد قناة بين سبورت الرياضية لعام 2025 فإذا كنت من عشاق الكرة فعليك تنصيبها على جهازك للاستفادة بكل مميزاتها فهي توفر لك خدمة بث مباشر على مدار الأربعة والعشرين ساعة، وكل ذلك بشكل مجاني، فهي تقوم بعرض جميع الدوريات البطولات الأوروبية بشكل حصرى، ولمعرفة المزيد تابعوا السطور التالية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

قناة بين سبورت التي تعد من أفضل القنوات المنتشرة في عالم الفضائيات، فهي تعد بمثابة البوابة الناقلة لكافة أخبار الكرة والبطولات والدوريات كل ذلك بشكل مجاني أي لن تضرر سداد أي مبالغ مالية على الأقمار الصناعية عربسات ونايل سات ولمعرفة التردد الخاص بها على هذه الأقمار تابع الآتي:

استقبل قناة بين سبورت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات في التالي:

تردد قناة بين سبورت الرياضية على نايل سات: 11013.

سيكون محدد الاتجاه هو: أفقي.

على عكس نسبة الترميز: 27500.

وبالنسبة معامل تصحيح الخطأ سيكون:3/2.

أصبح الآن يمكنك استقبال قناة بين سبورت على القمر الصناعي عرب سات عبر اتباع الآتي:

تردد القناة هو: 12379.

أما عن معامل تصويب الخطأ سيكون: ⅚.

الاتجاه هو: عمودي.

نسبة الترميز ستكون كتالي: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة bein sports 2025

وبكل سهوله الآن يمكنك ضبط التردد الخاص بقناة بين السبورت التابعة لكافة أخبار الكرة على الجهاز اللوحي الخاص بك من خلال اتباع النقاط المقبلة: