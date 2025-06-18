خطوات تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات 2025

تردد القنوات الرياضية يشغل دائمًا بال المواطنين والمواطنات، ولا سيما تردد قناة اون تايم سبورت، والتي تعتبر من القنوات الفضائية المصرية التي تقوم بنقل محتواها للمواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، حيث تقوم القناة بنقل باقة من المباريات المحلية والقارية على شاشتها للمواطنين، ونذكر لكم إحداثيات القناة والبطولات التي تمتلك حقوق نقلها، فضلًا كونوا معنا.

تردد قناة اون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورتس هي قناة مصرية رياضية تعمل على نقل عدد من البطولات الرياضية للمواطنين في مصر والوطن العربي، وتتنوع المباريات ما بين المصرية والدولية، وتمتلك القناة حقوق نقل عدد كبير من البطولات، وهي متواجدة على القمر الصناعي نايل سات، وتأتي الإحداثيات الخاصة بالقناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11862.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تشفير القناة مفتوح.

البطولات التي تنقلها قناة أون تايم سبورت

وضحنا لكم الإحداثيات الخاصة بـ تردد قناة اون تايم سبورت، ويمكن في أي وقت متابعة محتوى القناة من خلال تثبيت التردد على الجهاز، وفيما يخص بطولات القناة، فهي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل ما يلي:

الدوري المصري الممتاز.

كأس مصر.

كاس السوبر المصري.

كأس ألمانيا.

كأس هولندا.

مباريات المنتخب المصري “الودية فقط”.

الدوري الأسباني لكرة السلة.

دوري أبطال إفريقيا في حال مشاركة أندية مصرية في البطولة.

مباريات المنتخب المصري التي يتم إقامتها على الأراضي المصرية.

بالإضافة إلى عدد متنوع وكبير من البطولات المتاحة بالمجان تمامًا للمواطنين.