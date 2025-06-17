أخبار 24 ساعة “تردد قناة الحدث الإخبارية 2025 على القمر الصناعي نايل سات” .. نزلها وتابع كل جديد

واحدة من القنوات الإخبارية التي يبحث عنها المواطنون والمواطنات بالمملكة هي قناة الحدث الإخبارية، ويبحثون عن تردد قناة الحدث الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك كي يتمكنوا من متابعة الأخبار المحلية والعالمية أول بأول، ونرفق لكم التردد الخاص بالقناة بالجودة العالية والمتوسطة، بحيث تتمكنوا من متابعة أي أخبار أول بأول، فتابعوا معنا.

تردد قناة الحدث الإخبارية

قناة الحدث هي واحدة من القنوات الإخبارية السعودية التي بدئت في نقل محتواها للمواطنين والمواطنات في عام 2012 المنصرم، وهي قناة فرعية عن قناة العربية الإخبارية، وتقوم القناة بمراقبة الأحداث في المنطقة العربية ونقل المحتوى للمواطنين والمواطنات على النايل سات، وتأتي الإحداثيات الخاصة بالقناة على النحو التالي:

نايل سات hd

تردد القناة: 11372.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تشفير القناة مفتوح.

نايل سات sd

تردد القناة: 11471.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة تحميل تردد قناة الحدث الإخبارية

بينا لكم الإحداثيات الخاصة بالقناة على النايل سات بالجودة العالية والمتوسطة، وفيما يخص تثبيت القناة فيمكن اتباع الخطوات التالية: