TOYOUR BABY TV .. تثبيت سريع الآن لـ تردد قناة طيور بيبي 2024 “على جميع الأقمار الصناعية”

بعد الشهرة التي حققتها قناة طيور الجنة الفضائية، تم طرح قناة طيور بيبي، وهي تابعة لقناة طيور الجنة، وتقوم بنقل الأنشودات الموجهة للأطفال بالتبادل كل عشر ثواني مع قناة طيور الجنة، ولهذا يبحث الكل عن تردد قناة طيور بيبي على النايل سات، وذلك من أجل متابعة المحتوى المعروض على القناة المناسب للأطفال، ونذكر لكم تردد القناة والطريقة الصحيحة لاستقباله لمتابعة كل ما تعرضه القناة على شاشتها.

تردد قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي هي واحدة من القنوات الفضائية على التلفاز التي تقوم بتوجيه محتواها للأطفال، ويتم الإشراف عليها من قبل خالد مقداد وهو المشرف على قناة طيور الجنة، وتقوم بتقديم باقة من الأغاني والأناشيد للأطفال، وتقوم الآن بعرض محتواها بالتبادل مع طيور الجنة، حيث كل عشر ثواني يتم عرض أنشودة للأطفال على واحدة من القناتين، وتأتي إحداثيات القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11258.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تقوم بالبث على مدار 24 ساعة.

طريقة تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد

بكل سهولة يمكن تحميل قناة طيور الجنة بيبي على الجهاز، وذلك إن اتبع المشاهد الخطوات التالية: