بداية من هذا التاريخ “الحكومة تكشف عن موعد بدء تطبيق نظام الدوام المرن في السعودية” 1446

قامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن تطبيق نظام جديد وهو نظام الدوام المرن ، وأشارت إلى أنه سوف يبدأ تطبيق هذا النظام الحديث اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 1 سبتمبر 2024، وسيشمل هذا النظام كل الموظفين في مقر المبنى الرئيسي والمباني الإدارية ومكاتب الإدارة العامة للتعليم، وأشارت الإدارة العامة للتعليم بمكة إلى ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات التي أعلنت عنها الوزارة والإدارة فى الآونة الأخيرة.

موعد بدء تطبيق نظام الدوام المرن

ضمن مجهودات الحكومة السعودية من أجل تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية والتسهيل على الموظفين ، تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة مكة اعتبارًا من الأحد القادم، بتطبيق نظام الدوام المرن في المبنى الرئيسي والمباني الإدارية ومكاتب التعليم،هذا النظام الجديد للموظفين يمكنهم من بدء عملهم في فترة زمنية مرنة جدا تتراوح فيها ساعات العمل بين الساعة 7:00 صباحًا و8:30 صباحًا، مع الالتزام بساعات عمل تصل إلى سبع ساعات يوميا.

ما هو نظام تطبيق الدوام المرن؟

هو نظام حديث ومبتكر يعتمد على التنوع والمرونة في ساعات العمل المعتادة للموظفين فى مواعيد حضورهم وانصرافهم ، يتيح هذا النظام للموظف القيام بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة منه مع عدم إلزامه ببدء العمل وانتهائه في مواعيد ثابتة كالمعتاد ، وسوف يتم ذلك بالاتفاق الرسمي بين الموظف ورئيسه المباشر في العمل على تطبيق الدوام المرن، تهدف الحكومة من وراء ذلك إلى خلق بيئة عمل مرنة محفزة للعاملين لتحقيق الأهداف المرجوة.