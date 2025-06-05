خطوات تثبيت تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات “هنــــا”

في الفترة الأخيرة انتشرت الكثير من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، إحدى هذه القنوات هى قناة كراميش التي نالت على إعجاب الكثير من الأطفال وأولياء الأمور، يرغب الكثير من معجبي هذه القناة فى معرفة ترددها الجديد لعام 2024، تعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى كرتونياً هادفاً مفيدا للأطفال،حيث تعد برامج القناة من البرامج القليلة فى الوطن العربى ذات الجودة العالية التى تضمن استمتاع الأطفال وتنمية مهاراتهم فى نفس الوقت.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

تعتبر قناة كراميش واحدة من أشهر قنوات الأطفال ونذكر لكم فى هذا المقال ترددها الجديد لعام 2024.

تردد القناة الخاص بالقمر الصناعي النايل سات :

تردد القناة هو: 11430.

معدل الاستقطاب سيكون: رأسي.

معدل الترميز هو: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة الخاص بالقمر الصناعي العرب سات:

تردد القناة هو: 11390.

معدل الاستقطاب سيكون: عمودي.

معدل الترميز هو : 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: ⅚

مزايا متابعة قناة كراميش

يعتبر محتوى قناة كراميش مناسب لجميع الفئات العمرية، حيث تتميز برامجها بالجمع بين التعليم والترفيه،تقوم القناة بتقديم مجموعة فريدة من الأناشيد التعليمية للمشاهدين ،تركز هذه الأناشيد على القيم الأخلاقية والدينية للمتفرجين،تقوم القناة أيضا بتقديم برامج تربوية نافعة تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الآخرين وكيفية التصرف بشكل عام،علاوة على ذلك تقوم القناة بعرض برامج مسابقات تتيح للأطفال المشاركة والتفاعل بشكل أقرب من خلال الإجابة على الأسئلة التى يتم طرحها عليهم، تعرض القناة أفلام كرتونية متنوعة تعمل على تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الأطفال.