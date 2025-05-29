ما هي إجراءات إصدار تأشيرات الخروج النهائي من المملكة السعودية ؟.. الجوازات تُجيب

يتساءل العديد من المقيمين في المملكة عن أهم إجراءات إصدار تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وما المستندات المطلوبة لهذا الأمر، فيجب ألان على جميع المقيمين إتباع كافة الإجراءات التي قامت بتحديدها الجهات المختصة بشكل صحيح، من اجل الوصول إلى إصدار التأشيرة في أسرع وقت ممكن، بدون عواقب أو أي مشاكل تواجه المقيمين على الإطلاق.

إجراءات إصدار تأشيرات الخروج النهائي

ارتفعت مؤخرًا العديد من عمليات البحث على موقع جوجل بـ إجراءات إصدار تأشيرات الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية، فقد أوضحت الجهات المختصة العديد من الإجراءات المختلفة التي قامت بتحديدها والتي يجب على جميع المقيمين أتباعها بالشكل الصحيح، وقد تتمثل هذه الإجراءات في الأتي ومنها:

الدخول إلى منصة وزارة الداخلية السعودية الالكترونية.

يرجي أن يتم تسجيل الدخول من خلال الحساب التابع للمقيم.

يرجي النقر على إصدار التأشيرة.

يجب بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة بالمقيم المطلوبة.

يرجي أن يتم النقر على مكان الإقامة الحالي للمقيم.

سوف يتم استخراج التأشيرة.

يرجي أن يتم طباعتها وتأكيدها من الجهة المختصة.

شروط استخراج تاشيرة خروج نهائي

أوضحت وزارة الداخلية السعودية بان لا يوجد العديد من الشروط التي يجب أن يتم توافرها، وان أهم ما يجب أن يتم توافره هو صلاحية الهوية الوطنية التابعة له فقط، وان هذا الأمر قد يترتب عليه تنفيذ جميع الخدمات الأخرى المطلوبة، وفى حالة عدم توافر الصلاحية المطلوبة والتي لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل، سوف يتم استبعاد الطلب بشكل رسمي من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.