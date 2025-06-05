استعد للموعد النهائي .. رسميًا موعد اختبارات الترم الثاني 1446 للطلاب في السعودية

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن اختبارات الترم الثاني 1446 في المملكة العربية السعودية حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقًا التقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي وذلك يوم 20 فبراير القادم ، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1446 لجميع الصفوف الدراسية يوم 16 فبراير 2025 ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول اختبارات الترم الثاني 1446.

اختبارات الترم الثاني 1446

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة الماضية عن اختبارات الترم الثاني 1446 التي تبدأ خلال الأيام القادمة حيث يفصلنا أسبوعين فقط على بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1446 لجميع الصفوف الدراسية في السعودية حيث ينقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية لكل فصل دراسي اختبارات منفصلة إجازة مطولة منفصلة وذلك كما تم الإعلان عنه في بداية العام الدراسي الحالي.

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني 1446

تنتهي الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2025 الموافق 21 شعبان 1446 وتبدأ الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني يوم 16 فبراير القادم والموافق 17 شعبان 1446 وتستمر لمدة أسبوع كامل ومن الجدير بالذكر أن الاجازة المطولة تبدأ رسميًا بعد نهاية الاختبارات ، وقد نفت وزارة التعليم جميع الأخبار المتداولة حول توقف الدراسة خلال شهر رمضان المبارك حيث يبدأ شهر رمضان يوم 1 مارس 2025 ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 3 مارس 2025 الموافق 3 رمضان 1446.