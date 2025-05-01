خطوات تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات

قد يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك والتي تعتبر من القنوات المتميزة جدًا، وهي قناة امريكية تقوم ببث وعرض العديد من المشاهد الخاصة حول الحياة الطبيعية والبرية، كما أيضا تقوم بعرض العديد من البرامج المختلفة التي تساعد في زيادة الوهي والمعلومات المختلفة على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، وكما أيضا يمكنكم الحصول على تردد القناة على العرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن الآن وبكل سهولة الحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بعد توقف البث على القمر الصناعي أكثر من مرة، وذلك زاد من غضب المشاهدين باستمرار، لتوقف العديد من البرامج المختلفة التي كانوا يقومون بمتابعتها باستمرار، وقد يمكن ذلك من خلال إتباع البيانات الآتية وهي:

تردد القناة: 11654.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

قد يبحث العديد من المشاهدين في مختلف الأنحاء على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات، وذلك بعد توقفها لعدة مرات سابقة على ذات القمر الصناعي، ولكن قد يمكنكم الحصول عليها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات المطلوبة في تثبيت القناة، ومشاهدة كافة البرامج المختلفة التي يتم عرضها عليها، وكما أيضا يمكنكم الحصول على التردد في الأتي وهو: