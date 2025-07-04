خطوات الاستعلام عن معاملة في أمانة الرياض عبر الموقع الرسمي لأمانة الرياض 1446

الاستعلام عن معاملة في أمانة الرياض يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام خصتنا بعد أن أتاحت أمانة منطقة الرياض الاستعلام بشكل الإلكتروني من على الانترنت، وذلك حتى توفير الوقت والجهد على المواطنين دون الذهاب إلى أي مكان، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن الاستعلام عن معاملة في أمانة الرياض.

الاستعلام عن معاملة في أمانة الرياض

يمكنك الآن معرفة طريقة الاستعلام عن معاملة في أمانة الرياض بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية.

عليك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة منطقة الرياض.

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك عليك اختيار أيقونة الخدمات البلدية.

ثم قم باختيار أيقونة الاتصالات الإدارية.

بعدها عليك اختيار ايقونة الاستعلام عن معاملة إلكترونية.

ثم قم بالنقر على زر بدء الخدمة.

بعد ذلك سوف يتم تسجيل الدخول لـ حسابات الأفراد.

ثم قم بملء الخانة المتعلقة بالتحقق.

بعد ذلك عليك النقر على زر بحث.

خدمة إنشاء معاملة الكترونية

تقدم أمانة منطقة الرياض العديد من الخدمات الالكترونية منها خدمة إنشاء معاملة الكترونية، حيث من خلالها يقوم المُستفيد سواء شركة أو فرد بإنشائها بشكل فوري إلى مركز الصادر و الوارد في الأمانة، وبعد ذلك يتم تحويلها إلى الجهة المعنية، والاستفادة من هذا الخدمة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.