وزارة الحج والعمرة تكشف عن  فرص تطوعية لموسم حج 1446هـ

فرص تطوعية لموسم حج 1446هـ يعتبر هذا الموسم فرصة عظيمة للتقرب الى الله بالأعمال الصالحة، علاوة على الأعمال التطوعية التي يتسابق عليها الكثيرين لخدمات المختلفة منها التطوع لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم لهم الإسعافات الأولية والإنقاذ، قبل وصول الفِرق الطبية المتخصصة؛ بهدف الحفاظ على حياة الأفراد، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن فرص تطوعية لموسم حج 1446هـ.

فرص تطوعية لموسم حج 1446هـ

إن كنت تريد الحصول على فرص تطوعية لموسم حج 1446هـ يمكنك الآن الحصول علي هذه الفرصة خاصة بعد أن أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن فتح باب التسجيل للتطوع لحج عام 1446 هــ، وذلك من أجل تعزيز العمل التطوعي، وتوعية المجتمع على تقديم الخدمات الإنسانية، كما أوضحت الهيئة أنها تقدم للراغبين في التطوع فرصة الالتحاق بأربعة مسارات رئيسية، أولها التطوع الإسعافي من خلال تقديم الإسعافات الأولية للحجاج المصابين قبل وصول الفريق الطبي المتخصص، بهدف الاعتناء بحياة الحجاج وتخفيف معاناتهم.

والثانية التطوع في المسار الإنساني من خلال اشترك المتطوعين في تقديم الدعم والرعاية لضيوف الرحمن بتقديم الوجبة الغذائية ومياه الشرب، وتقديم كافة المعلومات والتوجيهات اللازمة أثناء أداء مناسك الحج، أما الثالثة هي التطوع في المسار الإعلامي، وعن التطوع الرابع فهو التطوع في تقديم المسار اللوجستي، ويساهم في إشراك المتطوعين بالمساهمة بالخدمات اللوجستية.

موعد التقديم في العمل التطوعي لموسم حج 1446هـ

يمكنك الآن معرفة موعد التقديم في العمل التطوعي لموسم حج 1446هـ خاصة بعد أن أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية انه سوف يكون الموعد ابتداء من يوم الإثنين 23 شوال 1446 هـ الموافق 21 أبريل 2025م وسوف يستمر التسجيل لمدة أسبوعين، لينتهي في يوم الأحد 6 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 4 مايو 2025م.