نزلها حالًا بجودة عالية “تردد قناة ssc على نايل سات” .. متاح على جميع الأقمار الصناعية

تُعتبر قناة SSC الرياضية السعودية واحدة من أبرز منصات البث الرياضي في الوطن العربي، إذ تتميز بتقديم تغطية شاملة لأهم الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، مما يجعلها وجهة أساسية لعشاق الرياضة، وتستقطب القناة جمهورًا واسعًا بفضل جودة بثها العالية وتنوع محتواها الذي يشمل بطولات محلية مثل دوري روشن السعودي، وبطولات إقليمية ودولية.

تردد قناة ssc على نايل سات

تقدم قناة SSC الرياضية تجربة مشاهدة مميزة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وتعد نايل سات من الأقمار الأكثر استخدامًا لاستقبال القناة، حيث يمكن ضبط التردد الخاص بها بسهولة للحصول على بث عالي الجودة، وفيما يلي تفاصيل التردد على نايل سات:

العنوان القيمة التردد 12523 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة ssc على عرب سات

للمشاهدين الذين يفضلون استخدام قمر عرب سات لاستقبال قناة SSC، يمكن الاعتماد على التردد التالي، حيث يتميز ببث مستقر ومناسب لجميع متابعي الرياضة، وهذا التردد يتيح متابعة مميزة لجميع البرامج والمباريات:

العنوان القيمة التردد 12380 الاستقطاب رأسي (V) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة ssc على بدر سات

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على قمر بدر سات، فإن قناة SSC توفر ترددًا مخصصًا لضمان استمرارية البث بأعلى جودة، حيث يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الإعدادات التالية: