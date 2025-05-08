مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 للصفوف الابتدائية والثانوية العامة والدبلومات

مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2025، يزداد اهتمام أولياء الأمور والطلاب بمعرفة مواعيد الامتحانات النهائية لجميع المراحل الدراسية، خاصة مع التعديلات التي طرأت على تواريخ الامتحانات، إذ حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المواعيد الرسمية لكل مرحلة دراسية، بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لتوفير تنظيم أفضل لعملية الامتحانات.

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 للصفوف الابتدائية

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي لتقييم نهاية العام الدراسي 2025 من 11 مايو وحتى 22 مايو، بينما تبدأ امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي في الفترة من 22 مايو وحتى 27 من نفس الشهر، وتُعد هذه الفترات فرصة للطلاب لتقديم تقييم شامل لما تم دراسته، مع التركيز على توفير بيئة امتحانية منظمة تدعم الطلاب في تحقيق أفضل أداء.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية والثانوية العامة

بالنسبة للمرحلة الإعدادية، تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو 2025، أما امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي فتبدأ من 21 مايو وحتى 27 مايو، فيما تُجرى امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 10 يوليو 2025، وتُعتبر هذه الفترة من أهم الفترات الدراسية التي تتطلب من الطلاب الاستعداد الجيد لتحقيق النجاح والتفوق.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها بداية من 27 مايو وتستمر حتى 12 يونيو 2025، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية توفير كافة الإمكانيات لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الطلاب والعاملين في مراكز الامتحانات، كما أشارت الوزارة إلى إمكانية استخدام المدارس التي تنتهي بها الامتحانات كلجان إضافية لتيسير إجراء امتحانات الشهادات الأخرى.