ما حقيقة مواعيد غلق المحلات بعد أخر قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي!

أعلنت الحكومة المصرية قرارات جديدة تتعلق بالكهرباء ومواعيد غلق المحلات والمولات التجارية مع التأكيد على عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال تلك الصيف، وقد نوهت الحكومة على المصريين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

مواعيد غلق المحلات

موعد غلق المحلات التجارية من الساعة 11 مساء.

موعد غلق المطاعم والكافيهات والمولات من الساعة 12 منتصف الليل.

قرارات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء

هناك بعض القرارات التي تم إصدارها من قبل الدكتور مصطفي مدبولي بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء ومنها ما يلي

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بعدم تطبيق أي إجراء يخص تخفيف الأحمال في فصل الصيف عام 2025 رغم الارتفاع الملحوظ في رحلات الحرارة وارتفاع الاحمال الكهربائية.

شدد مدبولي ضمن القرارات الصادرة من خلاله على ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين حتى في ساعات الذروة وذلك حفاظا على الشبكة الكهربائية.

كما نوه أن الدولة استعدت بشكل مسبق لمواجهة الصيف عن طريق استخدام ثلاثة شفت لتغيير الغاز المسال بهدف تعزيز كفاءة محطات توليد الكهرباء.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السفن سوف توفر 2250 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، وقد تهدف إلى تأمين احتياجات الكهرباء وتحقيق الاستدامة في إنتاج الطاقة

خطة الحكومة لضمان استقرار الكهرباء دون تخفيف الأحمال

هناك خطة تهدف إليها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الاحمال، وهي