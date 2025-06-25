مغامرات هتخليك تموت من الضحك .. تثبيت أخر تردد قناة توم وجيري على نايل سات 2025

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة تردد قناة توم وجيري من أجل ضبطها على جهاز الرسيفر الخاص مع باقي القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال كما أن هذه القناة تتميز عن غيرها من قنوات الأطفال الأخرى ببعض المزايا المختلفة لما تقدمه من برامج وأفلام وكرتون مسلي وممتع للأطفال على مدار الأربعة وعشرين ساعة دون تشفير وبجودة hd.

تردد قناة توم وجيري

يمكن ضبط قناة أون وجيري على القمر الصناعي نايل سات من خلال ريموت الكنترول لمشاهدة المحتوى الخاص بها عن طريق معرفة البيانات الآتية

تردد القناة هو 12349.

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500,

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة توم وجيري على عرب سات لضبط القناة من خلاله وهذا التردد هو

تردد القناة 11315.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة hd.

كيفية ضبط قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال

يمكن حفظ وضبط قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر مع باقي قنوات الأطفال عن طريق اتباع الخطوات الآتية