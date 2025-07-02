تنزيل سريع لمتابعة أحدث المباريات .. تردد قناة اون تايم الرياضية الجديد 2025

قد يبحث العديد من الأشخاص وعشاق كرة القدم عن تردد قناة اون تايم الرياضية، والتي تعتبر واحدة من اهم القنوات الرياضية التي تقدم العديد من المباريات الجديدة والتي يتم عرضها للمرة الأولي على الأطلاق على التلفاز، كما ايضا يمكنكم الان وبكل سهولة الحصول على اهم الخطوات التي من خلالها يمكن تحميل القناة على التلفاز.

تردد قناة اون تايم الرياضية

قد يبحث العديد من الاشخاص عن تردد قناة اون تايم الرياضية، والتي تعتبر واحدة من اهم واكبر القنوات المتميزة على الأطلاق، والتي من خلالها يتم عرض العديد من المباريات المختلفة التي يتم البحث عنها باستمرار على مدار 24 ساعة بدون توقف او انقطاع على الأطلاق، كما ايضا يمكنكم الاستمتاع بالتردد فى الآتي وهو:

تردد القناة : 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة: 10998.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تثبيت القناة على جهاز الآستقبال

قد يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية تثبيت القناة على جهاز الآستقبال وذلك بدون الحاجة الى المختصين أو الدعم الفني على الأطلاق، وقد يشمل هذا الأمر العديد من الخطوات البسيطة التي يجب ان يتم اتباعها بالشكل الصحيح والتي قد تتمثل فى الآتي وهي: