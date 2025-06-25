نزلها في اسرع وقت واستمتع مع اغاني لولو .. تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات 2025

تهتم الكثير من السيدات اللاتي لديهن أبناء بمعرفة تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات الذي يتم تغييره من حين إلى آخر لضمان جودة الصوت والصورة المقدم من خلالها والاستمتاع بمشاهدة جيدة للمحتوى الخاص بها من قبل الأطفال كما يمكن مشاهدتها من جميع أنحاء الوطن العربي بنفس الجودة دون انقطاع.

تردد قناة وناسة الجديد

تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الاطفال التي يتابعها الكثير من جميع أنحاء العالم نظرا للمحتوى الجيد التي تهتم بتقديمه ويمكن معرفة التردد الخاص بها عن طريق اتباع الآتي

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكن ضبط قناة وناسة بكل سهولة على نايل سات من خلال التردد الخاص بها وهذا عبر التالي:

تردد القناة 11430.

معدل الاستقطاب أفقي h.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة وناسة التي تخص الأطفال على القمر الصناعي عرب سات من أجل ضبطها مع قنوات الأطفال وهذا التردد هو:

تردد القناة هو 11270

القمر الصناعي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

خطوات ضبط قناة وناسة للاطفال

يمكن ضبط قناة وناسة الجديد للأطفال على جهاز الرسيفر على مختلف الأقمار الصناعية لمشاهدة محتوى الصغار المتنوع عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية: