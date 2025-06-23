الموسم السابع من المؤسس عثمان بجودة عالية عبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات حول العالم التي تهتم بعرض البرامج المتنوعة ومنها التي تخص الأحداث التاريخية، كما أنها تشتهر بتقديم المسلسلات المميزة ومنها مسلسل عثمان الذي يحظى بشعبية كبرى حول العالم وخاصة بعد انتهاء الموسم السادس وبدأ الموسم السابع، وتقوم القناة من حين إلى آخر بتحديث ترددها لضمان جودة البث.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة على نايل سات من أجل مشاهدة أبرز المسلسلات التاريخية والبرامج من خلال معرفة البيانات التالية

تردد القناة 10922.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي هو النايل سات

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يمكن ضبط قناة الفجر على عرب سات بكل سهولة لمتابعة أفضل المسلسلات المدبلجة، وذلك من خلال التردد التالي:

تردد القناة 12130.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة الفجر الجزائرية المشهورة بعرض أفضل المسلسلات والبرامج، ومن أهم هذه المميزات ما يلي: