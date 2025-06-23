سبب سعادة نص أطفال الكوكب .. تردد قناة طيور بيبي الجديد هيسعد طفلك طول اليوم 2025

تعتبر قناة طيور بيبي من أفضل وأشهر القنوات التي تخص الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث أنها تحظى بشعبية كبير وذلك بفضل أنها تحرص على تقديم المحتوى التعليمي الهادف بطريقة مبتكرة، لذلك يبحث الكثيرون عن التردد الصحيح الخاص بها على معظم الأقمار الصناعية من أجل استقبال القناة بجودة عالية.

تردد قناة طيور بيبي

يوجد تردد خاص بقناة طيور بيبي يمكن من خلاله تحميل القناة ومشاهدة المحتوى التعليمي الهادف والترفيهي المتنوع التي تهتم بعرضه للأطفال وهذا التردد هو

تردد القناة 11258.

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

يمكن ضبط قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات من خلال معرفة البيانات الخاصة بها وهي

تردد القناة 11310

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

طريقة ضبط قناة طيور بيبي

يمكن ضبط قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات عن طريق اتباع الخطوات الآتية