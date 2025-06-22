ستكون متاحة على الهواتف في هذا الموعد! .. GTA 6 استعد للإصدار الجديد المعلن من روكستار

أعلنت شركة روك ستار المطورة للعبة جاتا 6 عن موعد نزول النسخة السادسة من هذه اللعبة التي طال انتظارها هذا العام وحددت موعد النزول الجديد وهو العام المقبل، حيث أن نزولها سوف يأخذ بعض الوقت الذي يقترب ما بين عدة أشهر من أجل إطلاقها في الأسواق وأيضا مع ارتفاع أسعار أجهزة العاب الفيديو بسبب الرسوم الجمركية المفروضة.

GTA 6

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل لعبة جاتا ٦ على الجهاز الخاص وهذه الخطوات تكون كالآتي

يمكن تحميل لعبة GTA 6 عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص rockstar games

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك أو إنشاء حساب جديد إذا كان ليس لديك حساب.

الضغط بعد ذلك على كلمة “اشتري الآن” ثم اختر كلمة “اللغة العربية” من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية للعبة.

اتباع التعليمات من أجل إتمام عملية الشراء وإتمام عملية التحميل.

موعد نزول GTA 6

تم الكشف عن موعد نزول لعبة جاتا 6 في الأسواق وهذا الموعد يكون كالتالي:

موعد إطلاق لعبة جاتا 6 في الأسواق سوف تكون في العام القادم وهو 2026.

سوف تكون هذه اللعبة متاحة عبر Xbox series xs وplaystation

مميزات لعبة GTA 6

توجد العديد من المميزات التي تتميز بها لعبة جاتا ٦ عن غيرها من باقي الألعاب وهذه المزايا تتمثل في الآتي