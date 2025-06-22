خطوات الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه بورسعيد بالاسم فقط 2025
يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة الموقع الرسمي التي يتم من خلاله ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني، وقد جاء الطلب من أولياء الأمور والطلاب عن معرفة الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة الخاصة بمحافظة بورسعيد لأنها تعتبر من المراحل المهمة للانتقال إلى مرحلة أخرى بعد النجاح.
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه بورسعيد
يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في محافظة بور سعيد عن طريق اتباع الخطوات الآتية
- الدخول إلى موقع نتيجتك ببورسعيد.
- الضغط على نتيجة الصف الثالث الإعدادي من الخيارات المتاحة في قائمة الموقع.
- تحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
- تحديد الصف الدراسي وهو الصف الثالث الإعدادي من العام الحالي.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له بشكل صحيح.
- الضغط على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر في النهاية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني ومعرفة درجة كل مادة من المواد.
نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في بورسعيد
تصل نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد هذا العام الترم الثاني نحو الآتي
- اعتمد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني هذا العام بنسبة نجاح وصلت إلى 85٪.
- بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد هو 14814 طالب وطالبة، ووصل عدد الطلاب الناجحين بها إلى 12559 طالب وطالبة.
- تقدم المحافظ بكامل التهيئة لكل من ساهم في إحراز النجاح لأبنائهم الطلاب من السادة المعلمين ومسؤولي مديرية التربية والتعليم