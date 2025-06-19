اعرف هتقبض كام .. جدول صرف معاشات شهر يوليو 2025 ومواعيد تطبيق الزيادة الجديدة

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو تزامنا مع اقتراب موعد الصرف بالزيادة الجديدة في شهر يوليو بنسبة 15٪، وقد حرصت الحكومة المصرية على تقديم حزمة من الحماية الاجتماعية مؤخرا لرفع المعاشات وزيادة الحد الأدنى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى المعيشة لأصحاب الدخول المحدودة في ظل ارتفاع الأسعار.

جدول صرف معاشات شهر يوليو 2025

تم الكشف عن جدول صرف معاشات شهر يوليو هذا العام والذي يختلف على حسب درجة الشريحة، وهذه الجدول متمثل في الآتي

من يتقاضى معاش يصل إلى 1495 جنيه سوف يكون المعاش 1719 جنيه بعد الزيادة.

من يتقاضى مبلغ يصل إلى 2000 جنيه فسوف يكون المعاش بعد الزيادة الجديدة 2300 جنيه في شهر يوليو.

من يتقاضى معاش يصل إلى 2500 جنيه فسوف يكون المعاش بعد الزيادة الجديدة في شهر يوليو هو 2875 جنيه بنسبة تصل إلى 15٪.

من يتقاضى معاش يصل إلى 11600 جنيه فسوف يكون المعاش بعد الزيادة 13340 جنيه في شهر يوليو.

موعد صرف معاش شهر يوليو بالزيادة الجديدة

تم الكشف عن موعد صرف معاشات شهر يوليو هذا العام الحالي استعدادا لموعد الصرف بالزيادة الجديدة المقررة وهذا الموعد هو