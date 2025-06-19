تطبيق زيادة المعاشات 15٪ لهؤلاء المواطنين في هذا الموعد .. أعرف التفاصيل

ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يوليو القادم هذا العام بالزيادة الجديدة المقررة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15٪، وقد حددت هيئة التأمينات الاجتماعية طريقة الاستعلام عن المعاش من الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوسيع الحماية الاجتماعية لجميع الشرائح.

زيادة المعاشات 15٪

هناك موعد محدد يتم فيه صرف معاش شهر يوليو القادم من هذا العام لأصحاب المعاشات بنسبة 15٪ وهذا الموعد يكون كالتالي:

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر عن موعد المعاش الخاص بشهر يوليو على أن يكون يوم 1 من الشهر ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

يمكن صرف معاش شهر يوليو القادم من خلال ماكينات الصراف الآلى أو أحد منافذ فوري وغيرها.

يتم زيادة قيمة المعاش من شهر يوليو القادم من هذا العام لجميع الشرائح.

الاستعلام عن معاشات شهر يوليو

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش شهر يوليو القادم من هذا العام إلكترونيا بالزيادة الجديدة المقررة وهذه الخطوات تكون كالآتي: