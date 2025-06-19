الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ الترم الثاني 2025

ينتظر طلاب محافظة كفر الشيخ موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني من هذا العام الحالي، وقد أكد محافظ كفر الشيخ أن النتيجة الآن في مرحلة المراجعة والتدقيق وسوف يتم الإعلان عن النتيجة خلال ساعات قليلة قادمة من أجل اطمئنان الطلاب على المستوى الدراسي للانتقال إلى مرحلة تالية.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني بكل سهولة عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية

الذهاب إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

اختار كلمة نتيجة الصف الثالث الاعدادي من الخيارات الظاهرة في القائمة.

تحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

إدخال رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص له بشكل صحيح.

النقر على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر كل مادة من المواد الدراسية لهذا الصف فور ظهورها واعتمادها في محافظة كفر الشيخ.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

يوجد توزيع محدد لكل مادة من مواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني وهذا التوزيع يتمثل في الآتي: