الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ الترم الثاني 2025
ينتظر طلاب محافظة كفر الشيخ موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني من هذا العام الحالي، وقد أكد محافظ كفر الشيخ أن النتيجة الآن في مرحلة المراجعة والتدقيق وسوف يتم الإعلان عن النتيجة خلال ساعات قليلة قادمة من أجل اطمئنان الطلاب على المستوى الدراسي للانتقال إلى مرحلة تالية.
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ
يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني بكل سهولة عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية
- الذهاب إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.
- اختار كلمة نتيجة الصف الثالث الاعدادي من الخيارات الظاهرة في القائمة.
- تحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
- إدخال رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص له بشكل صحيح.
- النقر على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر كل مادة من المواد الدراسية لهذا الصف فور ظهورها واعتمادها في محافظة كفر الشيخ.
توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
يوجد توزيع محدد لكل مادة من مواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني وهذا التوزيع يتمثل في الآتي:
- مادة اللغة العربية تكون الدرجة الكلية لها 80 درجة.
- كما يتطلب النجاح بمادة اللغة العربية حصول الطالب على 40 درجة.
- مادة اللغة الإنجليزية تصل درجتها الكلية إلى 60 درجة.
- على أن تكون درجة النجاح المطلوبة هي 30 درجة.
- مادة الرياضيات يكون مجموعها الكلي من 60 درجة، ويلزم أن يحصل الطالب على 30 درجة للنجاح.
- درجة مادة الدراسات الكلية تكون من 40 درجة ويلزم حصول الطالب على 20 درجة للنجاح.
- الدرجة الكلية لمادة العلوم تكون من 40 درجة ويلزم حصول الطالب على 20 درجات للنجاح.