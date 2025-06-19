طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور اول عموم المحافظات 2025

تواصل وزارة التربية والتعليم العراقية استعداداتها النهائية من أجل الإعلان عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول من هذا العام وذلك لكونها من أهم المراحل الدراسية التي تحدد مستقبلهم الدراسي والتوجه إلى مسارات تعليمية أخرى ويمكن الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من المنصات الرسمية لها.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور اول

وضعت وزارة التربية العراقية عدداً من الخطوات التي يمكن اتباعها لكشف نتائج الثالث المتوسط ​​2025 الدور الأول، وهذه الخطوات هي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

إدخال جميع البيانات اللازمة للدخول إلى صفحة الوزارة رسميا.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب وهي الصف الثالث المتوسط.

تحديد الدور وهو الدور الأول.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالطالب وهي اسم الطالب والرقم الامتحاني.

النقر على كلمة البحث وسوف تظهر نتيجة الطالب في الحال فور ظهورها في جميع محافظات العراق.

استعلام نتائج الثالث المتوسط الدور الأول على نتائجنا

يوجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن الثالث المتوسط الدور الأول في العراق بكل سهولة إلكترونيًا عبر موقع نتائجنا، وهذه الخطوات هي: