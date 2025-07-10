بطولات حصرية بجودة HD على تردد قناة الرابعة العراقية عرب سات 2025 “هنــــــــــا”

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة الرابعة العراقية، والتي تعتبر واحدة من أكبر القنوات المتميزة على الأطلاق فى الوصول الى المباريات المختلفة التي تجمع بين الحصري وبين الخليجي، كما ايضا تعتبر القناة من أهم وأكبر القنوات المتميزة، التي تساعد بشكل كبير فى الوصول الى جميع المباريات العالمية ايضا، وقد يمكنكم الحصول على القناة من خلال التلفاز.

تردد قناة الرابعة العراقية عرب سات

أحصل الآن على الخطوات البسيطة التي من خلالها يمكنكم الاستمتاع بـ تردد قناة الرابعة العراقية، والتي تعتبر من اكبر واهم القنوات العراقية المخصصة فى عالم المباريات فقط، وقد يمكنكم ايضا الأستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة بدون توقف او انقطاع على الاطلاق، وقد يمكنكم الآن وحصريًا الحصول على اهم المواعيد المخصصة لجميع المباريات المخصصة للقناة على القمر الصناعي عرب سات، والتي قد تشمل الآتي وهي:

تردد القناة: 11054.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/4.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية تنزيل القناة على التلفاز

أحصل الآن بابسط الخطوات من خلال الحصول على تردد قناة الرابعة العراقية والحصول على أهم الخطوات البسيطة التي من خلالها يمكنكم الأستمتاع بالقناة، وقد تشمل خطوات تنزيل القناة فى الآتي وهي: