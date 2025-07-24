بدون رقم جلوس .. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بوابة اليوم السابع 2025

تم رفع نتيجة الثانوية العامة عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة وعبر موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من قبل الطلاب تسهيلا عليه بدلا من الذهاب إلى مقر المدرسة في حالة من التوتر.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

يمكن الاستعلام إلكترونيا عن نتيجة الصف الثالث الثانوية من قبل الطلاب وأولياء الأمور برقم جلوس الطالب عن طريق اتباع الخطوات الآتية

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص له.

النقر على كلمة عرض النتيجة، وسوف تظهر بعدها النتيجة بشكل تفصيلي بمجرد تفعيل الخدمة وقد تشمل الدرجات في كل مادة من المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية وحالة النجاح.

توزيع درجات الثانوية العامة حسب التخصصات

تم الإعلان عن توزيع درجات الثانوية العامة هذا العام حسب التخصصات العلمية والأدبية ويأتي التوزيع على النحو الاتي