بدون رقم جلوس .. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بوابة اليوم السابع 2025
تم رفع نتيجة الثانوية العامة عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة وعبر موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من قبل الطلاب تسهيلا عليه بدلا من الذهاب إلى مقر المدرسة في حالة من التوتر.
الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة
يمكن الاستعلام إلكترونيا عن نتيجة الصف الثالث الثانوية من قبل الطلاب وأولياء الأمور برقم جلوس الطالب عن طريق اتباع الخطوات الآتية
- التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص له.
- النقر على كلمة عرض النتيجة، وسوف تظهر بعدها النتيجة بشكل تفصيلي بمجرد تفعيل الخدمة وقد تشمل الدرجات في كل مادة من المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية وحالة النجاح.
توزيع درجات الثانوية العامة حسب التخصصات
تم الإعلان عن توزيع درجات الثانوية العامة هذا العام حسب التخصصات العلمية والأدبية ويأتي التوزيع على النحو الاتي
- مادة اللغة العربية مكونة من 80 درجة لشعبة العلمي علوم والرياضة وشعبة الأدبي.
- مادة اللغة الأجنبية الأولى مكونة من 60 درجة لشعبة العلمي علوم والرياضة وشعبة الأدبي.
- مادة الأحياء مكونة من 60 درجة لشعبة العلمي علوم.
- مادة الكيمياء مكونة من 60 درجة لشعبة العلمي علوم والرياضة.
- الرياضيات بكافة فروعها مكونة من 60 درجة لشعبة العلمي رياضة.
- مادة الفيزياء مكونة من 60 درجة لشعبة العلمي علوم والرياضة.
- مادة التاريخ مكونة من 60 درجة لشعبة الأدبي.
- مادة الجغرافيا مكونة من 60 درجة لشعبة الأدبي
- مادة الاحصاء مكونة من 60 درجة لشعبة الأدبي.
- المجموع الكلي للشعبة الأدبية والشعبة العلمية مكون من 320 درجة لكلا منهما.