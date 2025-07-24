الدرجات مبشرة .. ظهرت الآن عبر موقع التربيه والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم

أكدت بعض المصادر الرسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم في جميع محافظات الجمهورية في مصر، وذلك للاطمئنان على المستوى التعليمي للطلاب ومستقبلهم الجامعي بعد معرفة النسبة المئوية والمجموع الكلي للمواد الدراسية، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من المواقع الرسمية التابعة للوزارة أو موقع الوزارة.

التربيه والتعليم نتيجة الثانوية العامة

هناك بعض التفاصيل التي تخص إعلان النتيجة في جميع محافظات الجمهورية، وهذه التفاصيل هي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم.

كما أكدت أنه تم رصد الدرجات بدقة عالية لضمان شفافية عرض النتائج.

تم إجراء مكالمات هاتفية من قبل وزير التربية والتعليم لأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم شخصيا.

يبدأ الطلاب في استلام النتائج اليوم والبدء في تقديم التظلمات منذ الإعلان عن بدء فتح باب التقديم للتظلم عند عدم التأكد من درجات الطالب في أي مادة من المواد الدراسية سواء للشعبة العلمية أو الأدبية.

طريقة الاستعلام نتيجة الثانوية العامة من موقع الوزارة

يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني عن نتيجة الثانوية العامة باسم الطالب ورقم الجلوس في جميع المحافظات في مصر منذ أن تم الإعلان عنها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية