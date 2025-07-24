ترقبوا خلال ساعات فقط .. موقع وزارة التربية نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2025

تشهد محافظات العراق ترقب موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي هذا العام الدور الأول في العراق، والتي تعتبر من أهم المراحل التعليمية الحاسمة في مسار الطلاب، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها وبعض المواقع الرسمية التابعة لها لتحديد المستقبل الجامعي وفرص القبول في الكليات العراقية.

وزارة التربية نتائج السادس الإعدادي

يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول من الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية .

الضغط على زر نتائج الصف السادس الاعدادي بألعاب من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول إلى الموقع.

إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب في الحقل المخصص له بشكل دقيق.

الضغط على كلمة استعلام، وسوف تظهر نتيجة الطلاب في جميع المواد الدراسية حال ظهور النتيجة واعتمادها في جميع المحافظات في العراق 2025.

نتائج السادس الاعدادي 2025

هناك بعض التفاصيل الأخيرة التي تخص ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الاول بمحافظات العراق هذا العام، وهذه التفاصيل هي: