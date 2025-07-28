استعلم حالًا عن حجز وحدتك السكنية من خلال رابط شقق الإسكان الاجتماعى “هنـــــــا”

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها في توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وذلك عن طريق طرح شقق الإسكان لعام 2025 ضمن المرحلة الثانية من مبادرة سكن لكل المصريين 7، حيث أنه يتيح فرصة للتقديم لمن يستوفوا الشروط المطلوبة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى.

شقق الإسكان الاجتماعى

يمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل التي تخص شقق الإسكان الاجتماعى هذا العام بشكل إلكتروني أو سكن لكل المصريين 7 وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

يمكن الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري .

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب.

اختار كلمة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى من الخيارات المعروضة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له.

النقر على كلمة استعلام من أجل معرفة حالة الطلب ونتيجة التخصص.

تفاصيل حجز شقق الإسكان

هناك بعض التفاصيل التي تخص حجز شقق الإسكان الاجتماعى ضمن المرحلة الثانية وهذه التفاصيل هي