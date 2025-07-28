استعلم حالًا عن حجز وحدتك السكنية من خلال رابط شقق الإسكان الاجتماعى “هنـــــــا”
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها في توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وذلك عن طريق طرح شقق الإسكان لعام 2025 ضمن المرحلة الثانية من مبادرة سكن لكل المصريين 7، حيث أنه يتيح فرصة للتقديم لمن يستوفوا الشروط المطلوبة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى.
شقق الإسكان الاجتماعى
يمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل التي تخص شقق الإسكان الاجتماعى هذا العام بشكل إلكتروني أو سكن لكل المصريين 7 وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- يمكن الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوقالإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب.
- اختار كلمة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى من الخيارات المعروضة.
- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له.
- النقر على كلمة استعلام من أجل معرفة حالة الطلب ونتيجة التخصص.
تفاصيل حجز شقق الإسكان
هناك بعض التفاصيل التي تخص حجز شقق الإسكان الاجتماعى ضمن المرحلة الثانية وهذه التفاصيل هي
- تكون الأولوية في شقق الإسكان الاجتماعى المتزوج ويعول.
- يتم فتح باب التقديم من يوم 8 من يوليو وحتى 7 من شهر أغسطس لعام 2025.
- يتم الحجز من خلال الموقع الرسمي فقط ولا يتم قبول أي طلبات ورقية.
- تتراوح أسعار الشقق ضمن المرحلة الثانية ما بين 450 إلى 850 ألف جنيه حسب الموقع والمساحة.
- يبدأ مقدم الشقق بدفع 25٪ من قيمة سعر الوحدة والباقي يتم تقييمه بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة والفائدة تصل إلى 12٪ سنويا.