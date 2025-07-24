اعرف حالًا هينزل امتى في الاسواق .. هاتف ايفون 17 برو ماكس “المزايا والمواصفات والسعر”

أعلنت شركة أبل عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة والتي تحمل اسم آيفون 17 برو ماكس والتي من المنتظر إطلاقه في أوائل شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه بمعالج قوي ومظهر جديد وقدرات داخلة مميزة ومواصفات عالية وتصوير الفيديوهات والصور بجودة عالية، ولكن قد تشير تقارير ايفون أنه من المحتمل تأخير صدوره حتى أوائل عام 2026.

هاتف ايفون 17 برو ماكس

توجد عدة مواصفات عالية في هاتف آيفون 17 برو ماكس وهذه المواصفات تتمثل في الآتي:

تغيير معدل التحديث ديناميكية من 120hzإلى 1hz.

من المحتمل استخدام شريحة a18 الموجودة في سلسلة ايفون 16.

يدعم خاصية الشحن السريع.

حجم البطارية كبير.

يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

حجم الشاشة كبير.

يجمع تصميم الهاتف بين الزجاج والالمنيوم لتحسين المظهر الخارجي له.

يحتوي على معالج قوي ثماني النواة.

يدعم الهاتف البلوتوث والواي فاي.

تصوير الفيديوهات بجودة عالية.

عيوب هاتف ايفون 17 برو ماكس

على الرغم من وجود المزايا العالية التي توجد في ذلك الهاتف إلا أنه لديه بعض العيوب ومنها ما يلي:

لا تحتوي علبة الهاتف على شاحن.

لا يحتوي على منفذ 3,5 ملم لسماعات الأذن.

لا يمكن تشغيل كارت ميموري لزيادة مساحة الهاتف.

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