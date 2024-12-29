باربي والباب السحري.. اظبط تردد قناة كوكي كيدز 2025 لمتابعة أفضل الكرتون

إذا كنت تبحث عن قناة تعليمية وترفيهية لأطفالك وأيضا مسلية وممتعة، فإن قناة كوكي هي الخيار المثالي، فهي تقدم القناة محتوى مميز يشمل أفلام كرتون مشوقة وأغاني ترفيهية، إلى جانب برامج تعليمية تناسب الأطفال في سن ما قبل المدرسة.

محتوى قناة كوكي

تتميز قناة كوكي بتقديم أفلام كرتون مميزة مترجمة مثل:

فيلم رابونزل الشهير

فيلم سندريلا الجميلة الاميرة المعروفة

فيلم الأميرة سنو وايت والأقزام السبعة وحكايتها معهم

فيلم باربي والباب السحري من أجمل الأفلام الممتعة التي يمكن أن تشجعي طفلك على متابعتها.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم قناة كوكي أغاني ترفيهية محبوبة وومتعة تجذب الأطفال والكبار إليها منها:

أغنية هل هلالك الخاصة برمضان

أغنية يا هلال يا منور

أغنية عيد الأم ماما حبيبتي

برامج تعليمية مميزة

قناة كوكي لا تقدم فقط ترفيها، بل تسعى أيضا لتعليم الأطفال، وتقدم القناة برامج لتعليم الحروف العربية والإنجليزية، إلى جانب الأرقام والألوان، كما تقدم محتوى يساعد الأطفال على تعلم أسماء الحيوانات والحشرات، لا تتوقف البرامج عند هذا الحد، بل تشمل تعليم الرسم والكتابة وتنمية مهارات النطق.

تردد قناة كوكي الجديد 2025

يمكنك ضبط تردد قناة كوكي الجديد 2025 على جهاز الاستقبال بكل سهولة عبر القمر الصناعي نايل سات، و إليك التفاصيل الكاملة حول تردد قناة كوكي الجديد 2025:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11602

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

قناة كوكي تبقى الوجهة المثالية للأطفال للاستمتاع بمحتوى تعليمي وترفيهي آمن ومناسب لجميع الأعمار، لذلك ننصح بتحديث تردد قناة كوكي الجديد 2025.